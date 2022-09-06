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Dünya

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile kurulan iş birliğine dikkat çekti

İsveç Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Oscar Stenström, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında, Türkiye ile İsveç güvenlik birimleri arasında iş birliğinin artırılmasının kararlaştırıldığını belirterek, 'Toplantı, İsveç ve Türkiye arasında derinleştirilmiş, uzun vadeli bir iş birliğinin parçası olarak görülmelidir. İsveç'in NATO üyeliğinin arka planını düşünürsek, bu iş birliği önemli ve doğaldır.' dedi.

AA6 Eylül 2022 Salı 16:14 - Güncelleme:
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Stenström, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde düzenlenen Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısını, Aftonbladet gazetesine değerlendirdi.

Toplantıda, NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra anlaşmasının nasıl uygulandığının görüşüldüğünü aktaran Stenström, "Türkiye ile yapılan görüşmeler yapıcı ve açık yürekliydi. Görüşmede, anlaşmaya uygun olarak ülkelerin güvenlik birimleri arasındaki iş birliğinin artırılması kararlaştırıldı. Toplantı, İsveç ve Türkiye arasında derinleştirilmiş, uzun vadeli bir iş birliğinin parçası olarak görülmelidir. İsveç'in NATO üyeliğinin arka planını düşünürsek, bu iş birliği önemli ve doğaldır." ifadesini kullandı.

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