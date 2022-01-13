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Dünya

İsveç, Gotland Adası'nda askeri faaliyetlerini artırdı

İsveç Silahlı Kuvvetleri, NATO ve Rusya arasında Ukrayna konusunda artan gerilim nedeniyle Baltık'ta bulunan Gotland Adası'nda askeri faaliyetleri artırdığını duyurdu.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 17:19 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 17:59
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Silahlı Kuvvetler Gotland Sözcüsü Tomas Angshammar, ülkenin resmi radyosu SR'ye, İsveç'in en büyük adası Gotland'da askeri faaliyetleri ve devriyeleri artırdıklarını söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğe dikkat çeken Angshammar, "Bir ülkenin diğerini tehdit ettiğini görüyoruz. Saldırı durumu zayıf da olsa, bu ülkeler bize yakın olduğu için önlem alıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

- DANİMARKA, BALTIK ÜLKELERİNE SAVAŞ UÇAĞI VE FİRKATEYN YOLLUYOR

Öte yandan Danimarka, Baltık ülkelerinin egemenliğinin korunması amacıyla başlatılan NATO programı kapsamında Baltık ülkelerine ek güç yollayacağını duyurdu.

Devlet televizyonu DR'nin haberine göre, Danimarka, bu ay içinde Balkan ülkelerine destek amacıyla Peter Willemoes firkateynini ve dört F-16 savaş uçağını bölgeye sevk edecek.

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