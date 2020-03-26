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Dünya

İsveç Kralı, Korona virüs endişesiyle Stockholm'den ayrıldı

IHA26 Mart 2020 Perşembe 09:52 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:00
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İsveç Kralı XVI Carl Gustaf ve Kraliçe Silvia, korona virüs endişesi nedeniyle Stockholm’den ayrılarak Flen kentindeki bir saraya taşındı.

Dünya genelinde hızla yayılan korona virüs Kraliyet ailelerinde de endişeye neden oldu. Dün Kraliçe II. Elizabeth’in oğlu Galler Prensi Charles’ın korona virüs testinin pozitif çıkmıştı. İngiliz Krlaiyet ailesinde yaşanan korku ve endişe İsveç Kraliyet ailesine de sıçradı. 71 yaşındaki Kral Carl 16. Gustaf ve 76 yaşındaki eşi Kraliçe Silvia, koronavirüse yakalanma riskini en aza indirmek amacıyla Stockholm’den ayrılarak ülkenin Flen şehrinde bulunan bir saraya yerleşti. Risk grubunda buluna İsveç Kralı ve eşi, Kraliyet ailesiyle görüşmelerini telefon ve video aracılığı ile gerçekleştiriyor.

Kraliyet Ailesi Basın Sözcüsü Margreta Thorgren İsveç basınına yaptığı açıklamada, Kral ve Kraliçe’nin evden çalıştıkları için enfeksiyon riskini en aza indirdiklerini söyledi.

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