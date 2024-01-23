İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2024 Salı / 13 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2706
  • EURO
    32,8601
  • ALTIN
    1975.2
  • BIST100
    7950.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsveç, Macaristan'ın müzakere talebini reddetti
Dünya

İsveç, Macaristan'ın müzakere talebini reddetti

İsveç, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, NATO üyeliği hakkında görüşme talebini reddetti.

AA23 Ocak 2024 Salı 21:28 - Güncelleme:
İsveç, Macaristan'ın müzakere talebini reddetti
ABONE OL

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, basına yaptığı açıklamada, Macar lider Orban'ın teklifiyle ilgili "Bu noktada müzakere etmek için bir neden görmüyorum. Elbette umduğumuz şey Macaristan'ın, üyeliği mümkün olan en kısa sürede onaylamasıdır." dedi.

Orban'ın, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a NATO üyeliği konusunda görüşmeye davet için gönderdiği mektupta, İsveç ile Macaristan arasında güçlü bir karşılıklı güven olması gerektiğini vurguladığı öne sürüldü.

İsveç basınına göre, ikili ilişkiler, güvenlik ve savunma işbirliği ile Macaristan'ın bu yılın ikinci yarısında üstleneceği Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı da dahil olmak üzere çeşitli ortak çıkar konularını görüşmek üzere Kristersson, Orban tarafından Macaristan'a davet edildi.

Billström, söz konusu mektup ile Orban'ın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım arasındaki ton farkına işaret ederek "Bilmelisiniz ki mektupta yazılan başka, X'te paylaşılan başka bir şeydir. Yapıcı bir görüşmeyi memnuniyetle karşılarız." değerlendirmesinde bulundu.

Orban, X'ten yaptığı paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya katılımı hususunda müzakerelerde bulunmak üzere bugün Başbakan Ulf Kristersson'a Macaristan'a ziyaret gerçekleştirmesi için davet mektubu gönderdim." ifadesini kullanmıştı.

İsveç'in NATO'ya üyeliğinin, Macar parlamentosunda 2023'ün sonbaharında görüşülmesi bekleniyordu ancak İsveç'te bazı milletvekillerinin Budapeşte yönetimine ilişkin ifadeleri, taraflar arasında gerginliğe yol açmış, bu nedenle süreç uzamıştı.

İsveç'in NATO'ya üye olabilmesi için Macaristan meclisinden onay alınması gerekiyor.

  • Viktor Orban
  • NATO üyeliği
  • isveç

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.