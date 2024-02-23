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Dünya

İsveç, NATO üyeliği için geldiği Macaristan'da savaş uçağı anlaşması imzaladı

Macaristan, 26 Şubat'ta parlamentoda İsveç'in NATO üyeliğini oylamadan önce bugün İsveç'le savaş uçağı anlaşması imzaladı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, bugün Macaristan'a resmi ziyaret düzenleyerek Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

DHA23 Şubat 2024 Cuma 16:11 - Güncelleme:
İsveç, NATO üyeliği için geldiği Macaristan'da savaş uçağı anlaşması imzaladı
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İsveç Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsveç'in gururu ve dünyanın en iyi sistemlerinden biri olan dört yeni Gripen savaş uçağının alımı konusunda İsveç ve Macaristan arasında bugün önemli bir anlaşma imzalandı" denildi. Öte yandan Macaristan'ın 26 Şubat'ta parlamentoda İsveç'in NATO üyeliğini oylanması bekleniyor. Macaristan Başbakanı Orban, 18 Şubat'ta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsveç ile olan anlaşmazlık sonuçlanmaya yakın. İsveç Başbakanı ile güveni yeniden inşa etmek için önemli adımlar atıldı. Böylece parlamento, bahar oturumunun başında İsveç'in NATO üyeliğini onaylayabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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