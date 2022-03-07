İsveç, NATO üyeliği için referanduma gidilmesinde tereddütlü

AA 7 Mart 2022 Pazartesi 15:57 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 15:58

Başbakan Andersson, resmi haber ajansı TT'ye, son kamuoyu yoklamalarına göre, ülkede Rusya-Ukrayna savaşından önce NATO üyeliğini destekleyenlerin oranının yüzde 25'ten 49'a çıkmasını değerlendirdi.

Halkın endişelerini anladığını ve geçen hafta ülkenin güvenlik durumunun değiştiğini dile getiren Andersson, şunları kaydetti:

"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle vatandaşlarımızın tavrının değişmesinin tamamen anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta güvenlik durumumuz çarpıcı şekilde değişti. Buna rağmen NATO üyeliği için referanduma gidilmesi konusunda tereddütlerim var. Her konu halka götürülmez."

ABD ve komşu ülkelerle güvenlik iş birliklerini geliştireceklerini belirten Andersson, Rusya'nın Ukrayna'ya ve Avrupa güvenliğine yönelik saldırgan tavrı nedeniyle, ABD ve Finlandiya ile savunma alanını güçlendireceklerini aktardı.