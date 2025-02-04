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Dünya

İsveç polisi: Okulda gerçekleşen saldırıda 10 kişi öldü

İsveç'in Örebro kentinde bir okula yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaklaşık 10 kişinin öldüğü bildirildi.

AA4 Şubat 2025 Salı 16:02 - Güncelleme:
İsveç polisi: Okulda gerçekleşen saldırıda 10 kişi öldü
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İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda "yaklaşık 10 kişinin" hayatını kaybettiği toplam yaralı sayısının belli olmadığı ifade edildi.

Ölenlerin kimlik tespitinin sürdüğünün aktarıldığı açıklamada, ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, saldırıda herhangi bir polis memurunun vurulmadığı bilgisi paylaşıldı.

Örebro Polis Şefi Roberto Eid Forest, saldırının terör saikli olduğuna inanmadıklarını ve başka bir saldırı beklemediklerini aktardı.

Örebro kentindeki Risbergska Lisesi kampüsüne yerel saatle 13.30'da saldırı düzenlendi.

İsveç basını bir kişinin okul kampüsünü otomatik silahla taradığını aktardı.

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