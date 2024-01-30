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Dünya

İsveç, UNRWA'ya yardımları durdurdu

İsveç, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine UNRWA'ya finansal yardımları durdurdu.

IHA30 Ocak 2024 Salı 20:26 - Güncelleme:
İsveç, UNRWA'ya yardımları durdurdu
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine bir ülke daha ajansa yapılacak yardımları askıya aldı. İsveç, UNRWA'ya finansal yardımları durduran ülkeler arasında katıldı. İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, yardımların UNRWA yerine diğer insani yardım kuruluşlarına gönderileceğini açıkladı.

Öte yandan bugüne kadar ABD, Avustralya, Kanada, Almanya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Fransa, Estonya, Avusturya ve Japonya ajansa yardımlarını durduracaklarını açıkladı.

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