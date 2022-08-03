İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2022 Çarşamba / 6 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9666
  • EURO
    18,2604
  • ALTIN
    1016.38
  • BIST100
    2684.46
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsveç yine göz yumdu! Terör destekçileri paçavralarla gösteri düzenledi
Dünya

İsveç yine göz yumdu! Terör destekçileri paçavralarla gösteri düzenledi

NATO'ya üye olmak için Türkiye ile muhtıra imzalayan İsveç yine terör örgütü YPG/PKK yandaşlarına göz yumdu. Başkent Stockholm'de örgüt paçavralarıyla İsveç parlamentosu önünde toplanan terör destekçileri Türkiye aleyhine sloganlar attı.

AA3 Ağustos 2022 Çarşamba 19:55 - Güncelleme:
ABONE OL

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından gösteri düzenlendi.

İsveç parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, Türkiye aleyhine slogan attı ve Türk mallarının boykot edilmesini istedi.

PAÇAVRALARINI AÇTILAR

Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, örgütün sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın da posterini taşıdı.

ÜÇLÜ MUHTIRA İMZALANMIŞTI

Öte yandan NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.