İsveç'in NATO üyeliği için kritik viraj: Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile görüşecek

İsveç için kritik süreç başladı. NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında NATO üyeliğine yönelik kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın 5. toplantısı, Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirildi.

Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer aldı.

ATILAN ADIMLAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Toplantıda, Finlandiya ile İsveç'in özellikle terörizmle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımlar gözden geçirildi.

ERDOĞAN İLE STOLTENBERG BİR ARAYA GELECEK



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuya ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, "Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı ile görüşeceğim" dedi.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

Artık İsveç'in NATO'ya katılma zamanı geldi. Pazartesi günü Vilnius'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson ile görüşeceğim.

"PKK BİR TERÖR ÖRGÜTÜ"



PKK bir terör örgütü. İsveç mahkemelerinde terörle mücadele konusunda önemli kararlar aldı. NATO müttefikleri, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ciddiye alıyorlar

ÇÖZÜLEMEYEN BAŞLIKLAR VAR

Çözülemeyen bazı başlıklar var. Hafta sonu da üzerinde çalışacağız. Pazartesi yeniden görüşeceğiz.