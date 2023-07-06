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Dünya

İsveç'in NATO üyeliği için kritik viraj: Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile görüşecek

Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları zirvesi ile ilgili konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı ile görüşeceğim' dedi.

IHA6 Temmuz 2023 Perşembe 17:13 - Güncelleme:
İsveç'in NATO üyeliği için kritik viraj: Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile görüşecek
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İsveç için kritik süreç başladı. NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında NATO üyeliğine yönelik kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın 5. toplantısı, Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirildi.

Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer aldı.

ATILAN ADIMLAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Toplantıda, Finlandiya ile İsveç'in özellikle terörizmle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımlar gözden geçirildi.

ERDOĞAN İLE STOLTENBERG BİR ARAYA GELECEK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuya ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, "Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı ile görüşeceğim" dedi.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

Artık İsveç'in NATO'ya katılma zamanı geldi. Pazartesi günü Vilnius'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson ile görüşeceğim.

"PKK BİR TERÖR ÖRGÜTÜ"

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ÇÖZÜLEMEYEN BAŞLIKLAR VAR

Çözülemeyen bazı başlıklar var. Hafta sonu da üzerinde çalışacağız. Pazartesi yeniden görüşeceğiz.

  • NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  • Wagner askerleri
  • Belarus

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