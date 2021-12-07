İsveçli bakana tepkiler çığ gibi büyüyor! İstifası isteniyor

AA 7 Aralık 2021 Salı 14:43 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 14:43

Nazi selamı verirken çekilen fotoğrafının yayımlanmasından sonra büyük tepki alan Karkiainen, yaptığı açıklamada, 15 yaşında olduğu için olayı hatırlamadığını ama ironi yapmak için Nazi selamı vermiş olabileceğini ifade etti.

Hayatının hiçbir kademesinde Nazilerle işi olmadığını belirten Karkiainen, Nazi ideolojisinden nefret ettiğini ve hayatının hiçbir döneminde Nazilere sempati duymadığını vurguladı.

Sosyal medyada, Karkiainen'in Nazi selamı verdiği fotoğraf sert tepkiler alırken, Bakan'ın istifası istendi.

Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, 29 Kasım'da parlamentoda güvenoyu alarak başbakan seçilmesinin ardından 9 aylık azınlık hükümetinde kendisiyle görev yapacak bakanları açıklamıştı.

Andersson, Sosyal Demokrat Partide yerel politikacı olan Ida Karkiainen'i Sivil İşleri Bakanı olarak atamıştı.