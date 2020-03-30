star.com.tr 30 Mart 2020 Pazartesi 12:08 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 12:20

Tüm dünyada adeta yaşamı durdurun başta İtalya olmak üzere birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs pandemisi, Batı'nın insana verdiği gerçek değeri de gözler önüne serdi.



Salgından en çok etkilenen ülke İtalya'da sağlık sisteminin çökmesinden dolayı yaşlı hastaların ölüme terk edildikleri ortaya çıkmıştı.

İspanya'da da ulusal basın, huzurevlerindeki yaşlıların kendi haline bırakıldığını ve bazılarının yataklarında ölü bulunduğunu yazdı.

İSVEÇLİ UZMANDAN SKANDAL AÇIKLAMA

İnsani değerleri kaybeden Avrupa'da, son skandala Göteborg Üniversitesi'nde klinik bakteriyoloji profesörü olan Agnes Wold imza attı.

Ulusal yayın kuruluşu SVT tarafından yayınlanan programda, yeni tip koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunan Wold, 'Elbette gerçek bir patojen ve insanları öldürebilir. Ama neyse ki, sadece yaşlıları öldürüyor. Aslında bunun için minnettar olmalıyız.' dedi.

Wold'un bu skandal açıklamasına, bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

star.com.tr