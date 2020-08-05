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Dünya

İsveçli ünlü şarkıcıdan Çin'e 'Uygur' tepkisi: Huawei ile anlaşmasını iptal etti

İsveçli ünlü şarkıcı Zara Larsson, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki olarak Huawei ile yaptığı reklam anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:55 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:02
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İsveç TV4 televizyonuna açıklamalarda bulunan Larsson, Çin'in Doğu Türkistan ve Hong Kong'daki baskı politikalarına değindi.

Larsson, "Herkes benim insan haklarını ne kadar savunduğumu bilir. Çin'in hoş bir ülke olmadığını biliyoruz. Doğu Türkistan, Hong Kong politikaları ve Tik Tok'a karşı tavır almak için Huawei ile iş birliğini sonlandırdım." ifadelerini kullandı.

2008 yılında TV4 kanalının ''Yetenek sensin" yarışmasını kazanan Larsson, 2013'teki hit şarkısı Uncover ve Fransız DJ David Guetta ile yaptığı iş birliğiyle uluslararası üne kavuştu.

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