İsveç'te 80 yaşın üzerindekilere 4. doz Kovid-19 aşısı önerildi

AA 14 Şubat 2022 Pazartesi 15:01 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 15:02

Müdürlükten yapılan açıklamada, İsveç'te Kovid-19 vakalarının yayılımının hala yoğun olduğu belirtildi.

Açıklamada, yayılımın engellenmesi için 80 yaş ve üzerindekilere 4. doz aşı uygulanmasının önerildiği kaydedildi.

3. doz aşıyı olanların 4 ay geçtikten sonra 4. doz aşı olmaları istendi.

İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 501'e, vaka sayısı 2 milyon 397 bin 330'a yükseldi.

Ülkede, Kovid-19'a yönelik kısıtlamalar 9 Şubat'ta tamamen kaldırılarak hayat normale dönmüştü.

Diğer İskandinav ülkelerinden ilk olarak Danimarka 1 Şubat'ta, Norveç de 13 Şubat'ta kısıtlamaları kaldırmıştı.

Finlandiya hükümeti ise ülkede Kovid-19'a yönelik kısıtlamaların bugün gevşetildiğini açıklarken, 1 Mart itibarıyla da kaldırılacağını duyurdu.