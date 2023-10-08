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Dünya

İsveç'te bir grup, Filistin'e destek için sokaklara döküldü

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup, Filistin'e destek vermek ve İsrail'e tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.

AA8 Ekim 2023 Pazar 19:36 - Güncelleme:
İsveç'te bir grup, Filistin'e destek için sokaklara döküldü
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Sosyal medyada örgütlenen, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla Sergels Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin'e destek çağrısı yaptı. "İsrail'e boykot", "Özgür Filistin", "İsrail çocuklarımızı öldürüyor" sloganları atan göstericiler, "Gazze'de esir kampına hayır", "Kudüs, Filistin'in başkenti" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, yaptıkları açıklamada, her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını ve onlara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Açıklamada, İsrail işgalinin Filistin topraklarını "açık hava hapishanesine" dönüştürdüğü ifade edildi.

Filistinlilerin sürekli tutuklandığı, gözlemlendiği ve cezalandırıldığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesi istendi.

  • Stockholm gösteri
  • Filistin destek
  • İsrail tepki

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