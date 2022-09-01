İsveç'te bir kağıt fabrikası, artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu

İsveç'te Lessebo kağıt fabrikasının, elektrik fiyatlarının aşırı artışı nedeniyle üretimi durdurma kararı aldığı bildirildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, fabrikanın genel müdürü Jens Olson, artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Olson, 100 farklı renkte kağıt ürettiklerini ve fabrikalarında 110 kişinin çalıştığını belirtti.

Artan elektrik fiyatları nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını kaydeden Olson, politikacıların yüksek elektrik fiyatlarına karşı önlem almasını istedi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, yıllık ödedikleri 30 milyon kron elektrik faturasının, 190 milyon krona çıktığı vurgulandı.