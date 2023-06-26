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Dünya

İsveç'te büyük panik! Başkan Erdoğan'ın sözlerini konuşuyorlar

NATO'ya dahil olmak için tek çaresi Türkiye olan İsveç'te büyük panik hakim. Başkan Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşme ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Çıkan haberlerde, Başkan Erdoğan'ın İsveç'in yeni terör yasasıyla ilgili sözlerine dikkat çekildi.

26 Haziran 2023 Pazartesi 08:16 - Güncelleme:
İsveç'te büyük panik! Başkan Erdoğan'ın sözlerini konuşuyorlar
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İsveç'te tek gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşme... Başkan Erdoğan'ın o sözleri İsveç basınında yankılandı.

Başkan Erdoğan ve Stoltenberg arasında gerçekleşen görüşme İsveç'in NATO üyeliği de ele alındı. Görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.

"TÜRKİYE'YE DEĞİL NATO'NUN GÜVENLİĞİNE ZARAR VERİR"

Görüşmede, F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların, Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının, Türkiye'ye değil, esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği vurgulandı.

Bu sözler İsveç basınında yankılandı. Sydvendskan'da yer alan haberde, Başkan Erdoğan'ın yeni yasayı 'anlamsız' bulduğu ifade edildi.

Ülkede PKK destekçilerinin kol gezdiği açıkça itiraf edilen haberde "PKK'yı destekleyenlerin 'Özgürce hareket etmesine" izin verildiği için Erdoğan yasayı 'anlamsız' buluyor" denildi.

Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün görüşme sonrası yaptığı açıklamaya yer verilen haberde, İsveç'in üzerine düşeni yaptığı iddia edildi.

"İsveç doğal olarak terörü çok ciddiye alıyor ve Türkiye'nin endişelerini anlıyor. Dışişleri bakanı, yeni yasanın bir fark yaratacağına inanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin mevzuatı yeterli bulmadığını defalarca belirttiği hatırlatıldı.

Expressen ise Başkan Erdoğan'ın İsveç üzerinde baskıyı artırdığı yazıldı. Ülkenin PKK gösterilerini durdurmaması halinde terör yasasının anlamsız bulunduğu ifade edildi.

Yeni terör yasasının 1 Haziran'da yürürlüğe girdiği hatırlatılan haberde, "Yasaya göre terör örgütlerini "teşvik etmek, güçlendirmek veya desteklemek" suç sayılıyor." denildi.

Ancak yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte tartışmaları da beraberinde getirdiği bildirildi.

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