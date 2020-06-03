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Dünya

İsveç'te George Floyd için gösteri düzenlendi

ABD'de siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesi İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

AA03 Haziran 2020 Çarşamba 23:11 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 23:11
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Aktivistlerin çağrısı ile Stockholm'un Segel Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Sokaklarımızda ırkçı istemiyoruz" ve "Nefes alamıyorum" sloganları attı.

Gösteride sosyal mesafeye uyulmaması nedeniyle polis ile eylemciler arasında sert tartışmalar yaşandı. Polis, zaman zaman biber gazı kullandı.

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Mats Eriksson, kalabalığı kışkırtan bazı kişilerin gözaltına alındığını söyledi.

Göstericilerin küçük gruplar halinde Stockholm sokaklarına dağıldığını belirten Eriksson, organizatörlerin yardımıyla daha fazla olay çıkmasının önlendiğini belirtti.

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