İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2025 Pazar / 2 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsveç'te İslam düşmanlığı: Kur'an-ı Kerim'e kurşunlu saldırı
Dünya

İsveç'te İslam düşmanlığı: Kur'an-ı Kerim'e kurşunlu saldırı

İsveç'in başkenti Stockholm'de cami yakınında zincirlenmiş ve kurşunlanmış Kur'an-ı Kerim bulundu.

AA21 Aralık 2025 Pazar 09:40 - Güncelleme:
İsveç'te İslam düşmanlığı: Kur'an-ı Kerim'e kurşunlu saldırı
ABONE OL

İsveç'te Stockholm Camisi'ne ırkçı saldırı düzenlendi.

Stockholm Camisi yönetiminden yapılan açıklamada, caminin yakınındaki merdivenlerin korkuluklarına, üzerinde 6 kurşun deliği bulunan Kur'an-ı Kerim zincirlendiği belirtildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Caminin Başkanı Mahmud el-Halefi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam karşıtı ve ırkçı saldırıların gün geçtikçe arttığına işaret ederek, polisin inceleme başlattığını ve olayın Müslüman toplumunda büyük tepkiyle karşılandığını söyledi.

Halefi, saldırıyı kınadıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Camiye çıkan merdivenlerin yanındaki korkuluğa zincirlenmiş bir Kur'an-ı Kerim ve üzerinde 6 adet kurşun deliği vardı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in üzerine Arapça ve İsveççe yazılmış 'Ziyaret için teşekkürler ama artık eve dönme zamanı' ifadeleri yer alıyor. Bu mesajı Müslümanları hedef alan açık bir ırkçı söylem olarak algıladık. Olay, İsveç'te son dönemde artış gösteren İslam karşıtı provokasyonlar ve nefret suçlarının yaşandığı bir dönemde gerçekleşti."

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.