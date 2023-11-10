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Dünya

İsveç'te İslam karşıtı provokasyon!

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Stockholm Cami'sinin kapısına İslam karşıtı figürler çizildi ve resimler yapıldı.

AA10 Kasım 2023 Cuma 19:38 - Güncelleme:
İsveç'te İslam karşıtı provokasyon!
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Caminin imamı Mahmoud Khalfi, ırkçı saldırıya yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin kapısına "Filistin savaşına" gönderme yapılarak İslam karşıtı sembollerin çizildiğini ve yazılar yazıldığını söyledi.

Stockholm Camisi Derneği, yazılı açıklamasında İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak Araplara karşı son dönemde artan İslamofobi ve ırkçılık hareketlerini kınadı.

Açıklamada, cami cemaatinden pek çok Filistinlinin okullarda ve sokakta ırkçılığa maruz kaldığı, artan nefret suçlarından endişe edildiği kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

  • Stockholm Camii
  • İslam karşıtı figürler
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