İsveç'te İsrail protestosu: Korkak ve omurgasız politikacılarımız var

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddettiklerini vurguladı.

Göstericiler, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil Netanyahu, Gazze'den defol" ve "Batı Şeria'nın ilhakına hayır" sloganları attı.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsveç Parlamentosu ve Dışişleri Bakanlığı binalarının önlerine kadar yürüdü.

Eyleme katılan İsveçli aktivist ve eski Sol Parti lideri Lars Ohly, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'deki soykırımına ve devam eden işgaline karşı direnişin sürdüğünü göstermek için gösteriye destek verdiğini söyledi.

Ohly, İsveç'te ve birçok Avrupa ülkesinde ABD Başkanı Donald Trump'a ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile onun siyonist hükümeti hakkında açıkça konuşamadıklarını dile getirerek "Korkak ve omurgasız politikacılarımız var. Bizler, işgali, soykırımı ve insan hakları ihlallerini gündeme getiren taraf olmaya devam etmeliyiz. Liderlerimizin bu durumu sessizlikle geçiştirmesine asla izin vermemeliyiz." dedi.

OHLY, ABD VE İSRAİL'İN İRAN SALDIRISINA TEPKİ GÖSTERDİ

ABD ve İsrail'in İran saldırılarını da kınayan Ohly, şunları söyledi:

"İsrail ve ABD'nin İran'ı bombalamasını ve dünyayı ele geçirme çabalarını da doğru bulmuyorum. Görüyoruz ki bu büyük askeri güçler, diğer halklara baskı yapmak ve onlara hükmetmek için askeri güçlerini kullanıyorlar. Netanyahu ve Trump gibi güç delisi liderler yüzünden tüm Birleşmiş Milletler (BM) sistemi gözlerimizin önünde çöküyor. Buna karşı da sesimizi yükseltmeliyiz."