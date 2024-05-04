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Dünya

İsveç'te İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacak olması protesto edildi.

AA4 Mayıs 2024 Cumartesi 17:39 - Güncelleme:
İsveç'te İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı protesto edildi
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İsveç Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi, İsveç'in Malmö kentinde yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in boykot edilmesini talep etti.

Burada yapılan açıklamada, 11 Mayıs'ta İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması nedeniyle Malmö'de 2 büyük gösteri yapılacağı ve Avrupa'nın değişik kentlerinden Filistin'e destek veren binlerce aktivistin gösteriye katılacağı duyuruldu.

Açıklamada, geçen sene Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle organizasyondan Rusya'nın çıkarıldığı, fakat bu sene soykırımcı İsrail'in organizasyona dahil edilmesinin iki yüzlülük olduğuna işaret edildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Nils Norling, şehre 100 bin göstericinin geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Gösterilerde olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri alacaklarını belirten Norling, Norveç ve Danimarka'dan da polis ekiplerinin destek için Malmö'ye geleceğini bildirdi.

Avrupa Yayın Birliği de (EBU), 2 Mayıs'ta, 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağını duyurmuştu.

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