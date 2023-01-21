İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına İslam dünyasından tepki: İğrenç bir eylem

İsveç'te Kur'an'ı Kerim'e yönelik çirkin saldırı İslam dünyasından büyük tepki aldı. Başta Türkiye olmak üzere birçok İslam ülkesi İsveç'teki aşırı sağcı Paludan'ın alçak saldırısını kınadı. Türkiye, İsveç'te Kur'an'ı Kerim yakılmasını "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç'te bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

PAKİSTAN: İĞRENÇ BİR EYLEM

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını "iğrenç bir eylem" olarak nitelendirerek, en güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu duyarsız ve provokatif eylemin dünya genelindeki 1,5 milyardan fazla Müslümanın dini hassasiyetlerini rencide ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması "iğrenç bir eylem" olarak nitelendirilerek en güçlü şekilde kınandı.

Bu tür eylemlerin meşru ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine işaret edilen açıklamada, ifade özgürlüğünün uluslararası hukuk kapsamında nefret söyleminde bulunmama ve insanları şiddete kışkırtmama gibi yükümlülükler taşıdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve din ve inanç temelinde şiddeti kışkırtmaya karşı ortak bir kararlılık göstermesi çağrısında bulunularak, dünyanın inançlar arası uyum ve barışçıl şekilde bir arada yaşamak için birlikte çalışması gerektiği vurgulandı.

Pakistan'ın konuyla ilgili endişelerinin İsveç makamlarına iletildiğine işaret edilen açıklamada, İsveç'ten Pakistan halkının ve dünya genelindeki Müslümanların hassasiyetlerine karşı duyarlı olması ve İslamofobik eylemleri engellemek için adım atması istendi.

ÜRDÜN'DEN KINAMA

Ürdün, İsveç'te aşırı sağcı bir politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, barış içinde bir arada yaşamayı tehdit eden, şiddet ve nefreti körükleyen İsveç'teki bu eylemin kabul edilmediği ve kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ötekini kabul ve barış kültürünü yaymak ve güçlendirmek, hoşgörü, ortak saygı değerleri konusunda farkındalık yaratmak, aşırılık, kin ve nefrete teşvikten kaçınmak herkesin uyması gereken bir sorumluluktur." ifadesi kullanıldı.

KUVEYT: TÜR EYLEMLER MÜSLÜMANLARI PROVOKE EDİYOR

Kuveyt yönetimi, İsveç'te aşırı sağcı bir politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, Kuveyt haber ajansı KUNA'da yer alan açıklamasında, aşırı sağcı bir politikacının İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasını şiddetle kınadığını belirterek, bu tür eylemlerin Müslümanları provoke edeceği uyarısında bulundu.

Sabah, uluslararası toplumdan, bu tür kabul edilemez eylemleri durdurma, her türlü nefret ve aşırıcılığın önüne geçme ve bunların faillerinden hesap sorma konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.

Sabah ayrıca, "siyaset ile dini birbirinden ayırma, halklar arasında diyalog, hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşama değerlerini yayma ve tüm ilahi dinlere yönelik her türlü hakareti önleme" çağrısında bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN KINAMA

Suudi Arabistan yönetimi, İsveç makamlarının, aşırı sağcı bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermesini kınadı.

Suudi Arabistan, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsveç makamlarının, aşırı sağcı bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermesinin şiddetle kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, diyalog, hoşgörü ve birlikte yaşama değerlerinin yayılması ve nefret ile aşırıcılığın önüne geçme konusundaki değişmez tutumu vurgulandı.