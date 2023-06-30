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Dünya

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı: İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını ele almak üzere 2 Temmuz'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olağanüstü toplantı düzenleyecek.

AA30 Haziran 2023 Cuma 17:13 - Güncelleme:
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı: İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İİT'nin 2 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan toplantıda, 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya karşı tedbirler görüşülecek.

TÜRKİYE DE TOPLANTIDA BULUNACAK

Türkiye, Suudi Arabistan, Gambiya, Pakistan, Moritanya ve Kamerun'un yer aldığı İİT İcra Komitesi üyesi ülkelerin yanı sıra tüm İİT üyesi ülkelerin daimi temsilcilerinin katılabileceği Olağanüstü Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısı, İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan'ın talebi üzerine gerçekleştirilecek.

Toplantıda, bu tür eylemlere karşı alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı ortak tavrın ortaya konması amaçlanıyor.

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  • İslam İşbirliği Teşkilatı
  • olağanüstü toplantı
  • İslam dünyası

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