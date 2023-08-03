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Dünya

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar bitmiyor!

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlendi.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 15:50 - Güncelleme:
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar bitmiyor!
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Stockholm'ün Bromma bölgesinde bulunan Angbybadet sahilinde 47 yaşındaki İran asıllı Bayrami Marjan, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakarak tüm dinlerin yok edilmesi gerektiğini savundu.

Marjan, Kur'an-ı Kerim'i mangalda yakarken polis bölgede güvenlik önlemleri aldı.

- İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

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