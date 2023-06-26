İsveç'te lunaparkta hız treni raydan çıktı

Stockholm'de bulunan Gröna Lund adlı lunaparkta hız treni (roller coaster) raydan çıktı.

Hız treninin 30 metre yükseklikte yaklaşık 90 kilometre hızla gittiği sırada raydan çıktığı öğrenildi.

Stockholm Polis Teşkilatı, kazada 7 kişinin yaralandığını, İsveç medyası ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olayın ardından parkta bulunanlar tahliye edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Görgü tanığı Jenny Lagerstedt, kaza anında metalik bir ses duyduğunu ve ray yapısının sallandığını fark ettiğini belirterek, "Eşim, içinde insanlarla birlikte trenin yere düştüğünü gördü" ifadelerini kullandı.

Lunaparktan yapılan açıklamada, 140 yıllık parkın bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığı belirtildi.