İsveç'te Muharrem Demirok, parti liderliğine aday gösterildi

İsveç Merkez Partisi lideri Annie Lööf'ün şubat ayında yapılacak kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından parti içinde liderlik arayışı başladı.

11 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerde Merkez Partisinden milletvekili seçilen Türk siyasetçi Demirok, delegelerin de desteğiyle parti liderliğine aday oldu.

Demirok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinin 2 Şubat 2023'te yapılacak olağan kongresinde parti liderliğine aday olduğunu söyledi.

Yol arkadaşları Daniel Backström ve Elisabeth Thand Ringqvist'in de aday olduğunu belirten Demirok, "Şubat ayında parti delegelerinin önüne çıkacağız. Delegeler üçümüzden birini parti lideri seçecek. Son derece heyecanlıyım." dedi.



Demirok, Merkez Partisinde 20 yıldır siyaset yaptığını belirterek Linköping kentinde 12 yıl boyunca Çevre ve Enerjiden Sorumlu Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü kaydetti.

Konya'nın Kulu ilçesinden İsveç'e gelen bir işçi ailesinin çocuğu olduğunu aktaran Demirok, İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarının da sorumluluğunun ağırlığını bilerek bu göreve talip olduğunu aktardı.

Merkez Partisi, Mecliste 24 milletvekili ile temsil edilen ülkenin 5. büyük partisi.