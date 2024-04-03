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Dünya

İsveç'te nisan ayında termometreler sıfırın altında 34,5 dereceyi gösterdi

İsveç'te son 68 yılın nisan ayında görülen en düşük hava sıcaklığının 2 Nisan'da sıfırın altında 34,5 derece ile Norrbotten bölgesinde ölçüldü.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 19:29 - Güncelleme:
İsveç'te nisan ayında termometreler sıfırın altında 34,5 dereceyi gösterdi
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Meteorolojiden yapılan açıklamada, Nikkaluokta'da hava sıcaklığının 2 Nisan sabahı sıfırın altında 34,5 derece ölçüldüğü belirtildi.

Meteoroloji uzmanı Erik Höjgard Olsen, ülkede nisan ayında son 68 yılın en düşük hava sıcaklığının kaydedildiğini, önceki en düşük sıcaklığın eksi 31,6 derece ile 1956'da Västerbotten bölgesinde bulunan Myrheden kasabasında kayda geçtiğini söyledi.

Öte yandan İsveç genelinde yoğun kar yağışı trafik kazalarına ve uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Batı Götaland bölgesinde ve Jönköping kentinde otoyollarda mahsur kalan araçları kurtarmak için polis ve belediye ekipleri yoğun çalışma başlattı.

Polis, araçlarında mahsur kalanlara yiyecek ve su ulaştırmak için paletli araçlarla çalışmalara katıldı.

  • isveç
  • hava sıcaklığı
  • Nikkaluokta

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