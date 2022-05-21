İsveç'te PKK/YPG krizi!

İsveç'te Başbakan Magdalena Andersson hükümetine, Suriye'deki YPG yapılanmasına yardım karşılığında dışarıdan destek veren bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, kendisine verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle artık iktidarın arkasında olmayacağını bildirdi. Kakabaveh'in tek oy olsa bile verdiği destek, 29 Kasım 2021'de parlamentodaki oylamada Sosyal Demokrat Parti'ye İsveç'te iktidar yolu açmıştı. Kakabaveh'in açıklaması, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini terör örgütü PKK ile ilişkiler yüzünden veto edeceğini söylemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.