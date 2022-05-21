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Dünya

İsveç'te PKK/YPG krizi!

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili tartışmalar devam ederken Stockholm hükümeti, terör örgütü PKK/YPG yüzünden birbirine girdi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 08:50 - Güncelleme:
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İsveç'te Başbakan Magdalena Andersson hükümetine, Suriye'deki YPG yapılanmasına yardım karşılığında dışarıdan destek veren bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, kendisine verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle artık iktidarın arkasında olmayacağını bildirdi. Kakabaveh'in tek oy olsa bile verdiği destek, 29 Kasım 2021'de parlamentodaki oylamada Sosyal Demokrat Parti'ye İsveç'te iktidar yolu açmıştı. Kakabaveh'in açıklaması, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini terör örgütü PKK ile ilişkiler yüzünden veto edeceğini söylemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

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