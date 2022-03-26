İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2022 Cumartesi / 23 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8317
  • EURO
    16,308
  • ALTIN
    933.902
  • BIST100
    2175.51
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsveç'te skandal! Terörist Nesrin Abdullah'ı kabul etti
Dünya

İsveç'te skandal! Terörist Nesrin Abdullah'ı kabul etti

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanı Nesrin Abdullah ile İsveç Parlamentosu'nda bir araya geldi.

26 Mart 2022 Cumartesi 08:04 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 08:04
ABONE OL

İsveç meclisinde bağımsız milletvekili olarak görev yapan PKK yanlısı İran asıllı Amineh Kakabaveh'ın duyurduğu toplantıda, Nesrin Abdullah'ın İsveçli bakan Linde'den destek isteği belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olarak bilinen YPG'ye destekleriyle bilinen Ann Linde'nin daha öncede defalarca PKK/YPG'li sözde üst düzey yöneticilerle bir araya gelip destek verdiği biliniyor.

Daha önceki görüşmelerini açıktan sosyal medyasında da yayımlayan Linde, İsveç'in maddi olarak örgüte yardım edeceğini de duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.