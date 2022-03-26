İsveç meclisinde bağımsız milletvekili olarak görev yapan PKK yanlısı İran asıllı Amineh Kakabaveh'ın duyurduğu toplantıda, Nesrin Abdullah'ın İsveçli bakan Linde'den destek isteği belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olarak bilinen YPG'ye destekleriyle bilinen Ann Linde'nin daha öncede defalarca PKK/YPG'li sözde üst düzey yöneticilerle bir araya gelip destek verdiği biliniyor.

Daha önceki görüşmelerini açıktan sosyal medyasında da yayımlayan Linde, İsveç'in maddi olarak örgüte yardım edeceğini de duyurmuştu.