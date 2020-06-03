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Dünya

İsveç'te 'sürü bağışıklığı' stratejisinin mimarından itiraf: Çok fazla insan öldü

İsveç'te tartışmalı 'sürü bağışıklığı' stratejisinin mimarı Anders Tegnell, ülkede koronvirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu çok fazla insanın öldüğünü kabul etti ve 'Daha erken harekete geçmeliydik' dedi.

03 Haziran 2020 Çarşamba 17:15 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 17:35
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Çok sayıda bilim insanının uyarısına rağmen, birçok ülkedekine benzer karantina ve sosyal mesafe önlemlerine karşı çıkan epidemiyolojist Tegnell, İsveç Radyosu'nda katıldığı bir programda "Şimdiye kadar yaptıklarımızda iyileştirmemiz gereken alanlar olduğu aşikâr" diye konuştu.

10 milyon nüfuslu İsveç'te koronavirüs salgını sırasında okullar tatil edilmedi, restoran ve kafelerin çoğu kapalı kaldı.

Ülkede yasaklar yerine gönüllülük ve kişisel sorumluluk esas alındı.

İsveç'teki ölü sayısı diğer İskandinav ülkelerininkinden yüksek.

İşte milli İstanbul Fırkateyni

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