Başkan Erdoğan-Stoltenberg görüşmesi esnasında İsveç'te skandal görüntüler

İsveç'in başkenti Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe giren yeni terör yasasının iptalini istedi.

Yasanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu ve İsveç parlamentosunun Erdoğan'a boyun eğdiğini öne süren terör yandaşları, İsveç hükümetini istifaya davet etti.

Terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü destekçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde saatlerce slogan attı.

Polis eşliğinde 3,5 saat gösteri yapan terör örgütü destekçileri, İsveç parlamentosunun önüne kadar yürüdü.

Yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu eylemde, terör yandaşların yürüyüşüne engel olunmaması için polis, yürüyüş güzergahındaki yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, STOLTENBERG'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.

Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede bölgedeki gelişmelerin yanı sıra özellikle İsveç'in NATO üyeliği konusunun masaya yatırılacağı öğrenildi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve NATO yetkilileri de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, "Türkiye'nin meşru endişelerinin farkındayız. İsveç zorunluluklarını yerine getirdi. Somut adımlar attı ve yasalar değişti. 12 Haziran'da İsveç, Türkiye ve NATO bir araya gelecek" dedi.