İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5939
  • EURO
    7,0624
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    83165.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsveç'te Türk taksicilerden örnek davranış: Koronavirüse karşı kolonya
Dünya

İsveç'te Türk taksicilerden örnek davranış: Koronavirüse karşı kolonya

İsveç'in başkenti Stockholm'de bazı Türk taksicilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlattıkları kolonya ikramı, müşteriler tarafından olumlu karşılandı.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 11:52 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 11:52
ABONE OL

Stockholm'de 5 yıldır taksicilik yapan 45 yaşındaki Murat Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir haftadır aracına aldığı müşterilere kolonya ikram ettiğini ve bu hizmetle ilgili beklediğinden çok daha olumlu tepkiler aldığını söyledi.

Kolonyanın Türk kültürünün bir parçası ve koronavirüse karşı etkili silah olduğunu müşterilerine anlattığını belirten Benli, şöyle devam etti:

"Türkiye'de şehirler arası otobüslerdeki gibi müşterilerime kolonya ikram ediyorum, çok memnun kalıyorlar. Türk örf ve adetlerimize göre evimize gelen misafirlere de ikram ettiğimizi kısaca anlattığımda şaşırıyorlar. Temizliğe önem veren bir toplum olduğumuzdan dolayı Türkiye'de koronavirüs vakasının azlığına dikkati çekiyorum. Bu açıklamadan sonra birçok müşterim yaz tatilini Türkiye'de geçireceğini söylüyor.'

Benli'nin müşterilerinden Vloda Radokovic, Türk taksicinin koronavirüse yönelik aldığı önlemi çok beğendiğini söyledi. Kolonyanın kokusunun da güzel olduğunu dile getiren Radokovic, iyi bir inisiyatif alındığını ve uygulamayı İsveç'teki tüm taksicilerin uygulaması gerektiğini ifade etti.

Müşteri Tarja Pyköö, koronavirüs nedeniyle toplum olarak çok gerildiklerini ve Türk taksicilerin kolonya ikramını yerinde bulduğunu vurguladı.

- İSVEÇ'TE KOLONYA SATIŞINDA BÜYÜK ARTIŞ 

- İsveç'te kolonya satışında büyük artış

Bu arada, Stockholm'de uzun süre pastane işleten Ceylan Bahçeci, uzun süre satamadıkları kolonyayı artık 1 saatte sattıklarını dile getirdi.

Kolonya bulmakta zorlandıklarının altını çizen Bahçeci, "Avrupa'ya kolonya satan toptancıların stoklarında kolonya kalmadı. Geçen 10 koli kolonya buldum, yarım günde tükendi. Normal zaman da olsa 10 koli kolonyayı 10 senede zor satardım.' diye konuştu.

İletişim Başkanı Altun'dan 'koronavirüs' uyarısı: Resmi açıklamaları takip edelim

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık
'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu
Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi
Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Trump duyurdu: Onları harekete geçirdik
Trump duyurdu: Onları harekete geçirdik

Trump duyurdu: Onları harekete geçirdik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.