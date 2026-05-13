  • İsveç'te ürpertici rapor: Öldükleri haftalar sonra anlaşıldı
Dünya

İsveç'te ürpertici rapor: Öldükleri haftalar sonra anlaşıldı

İsveç'te 2025 yılında evlerinde hayatını kaybeden 309 kişinin cansız bedenine, vefatlarından en erken bir ay sonra ulaşıldığı bildirildi.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 15:01 - Güncelleme:
İsveç Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan güncel veriler, ülkedeki "yalnız ölümlerin" bir önceki yıla oranla arttığını ortaya koydu.

Kurumdan yapılan açıklamada, geçen yıl 309 kişinin evlerinde öldükten sonra ancak en erken bir ay sonra bulunabildiği belirtildi. Söz konusu sayının, bir önceki yıl kayıtlara geçen 281 vakaya göre belirgin bir artış gösterdiği kaydedildi.

EN FAZLA ARTIŞ BAŞKENT STOCKHOLM'DE

Vakaların bölgesel dağılımına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, en yüksek artışın başkent Stockholm ve çevresinde gözlemlendiği aktarıldı. Stockholm'de 2024 yılında 60 olan bu tür vakaların sayısının, geçen yıl 77'ye yükseldiği ifade edildi.

ÖLENLERİN ÇOĞUNLUĞU ERKEK VE YAŞLILAR

İstatistikler, yalnız ölümlerde cinsiyet ve yaş faktörünün etkisini de göz önüne serdi.

Paylaşılan verilere göre evinde ölü bulunan ve en erken bir ay sonra fark edilen kişilerin yüzde 75'ini erkeklerin oluşturduğu, hayatını kaybedenlerin yüzde 60'ının ise 65 yaş ve üzerindeki bireyler olduğu kaydedildi.

