  • İsveç'te yakıt krizi: ''Yokluk'' uyarısında bulundular
İsveç'te yakıt krizi: ''Yokluk'' uyarısında bulundular

İsveç Enerji Bakanı Ebba Busch, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle jet yakıtı fiyatlarının yükseldiğini belirterek, bu durumun ilerleyen dönemde bir yokluğa yol açabileceği uyarısında bulundu.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 14:57
Busch, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin jet yakıtı konusunda mevcut bir sorun yaşamadığını belirterek, "Ancak ilerleyen dönemde bir yokluk yaşanabilir. Yeterli jet yakıtının olmayabileceği riskine ilişkin uyarıda bulunmak istiyoruz." dedi.

İsveç ve İskandinav bölgesinin Kuzey Denizi petrolünü kullanan önemli bir rafineri kapasitesine sahip olduğunu aktaran Busch, "Rekabet ve fiyatlar yükselmiş olsa da arz henüz belirgin bir şekilde etkilenmedi." diye konuştu.

Busch, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle jet yakıtı fiyatlarının yükselmesiyle yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

