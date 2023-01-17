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Dünya

İsveç'te yeni skandal yolda! Müslüman düşmanı Paludan'dan alçak talep

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik alçak eylemin ardından NATO süreci sekteye giren İsveç'te skandalların ardı arkası kesilmiyor. İsveç gazetesi, ırkçı Rasmus Paludan'ın önümüzdeki günlerde İsveç'in Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulunduğunu yazdı.

17 Ocak 2023 Salı 11:38 - Güncelleme:
İsveç'te yeni skandal yolda! Müslüman düşmanı Paludan'dan alçak talep
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Geçtiğimiz hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Recep Tayyip Erdoğa'a yönelik yapılan alçak saldırısı sonrası ülkede sular durulmuyor.

İsveç gazetesi Aftonbladet, aşırı sağcı ve ırkçı Rasmus Paludan'ın cumartesi günü Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini belirtti.

Aynı zamanda gazeteye açıklamalarda bulunan Paludan "İsveç'te Türk de Kürt de istemiyorum. Başvuruyu bugün göndereceğim bakalım ne cevap verecekler?" sözlerine yer verdi. Skandal ifadelerine devam eden Paludan, "Türkler ve Kürtler Müslüman. Bu nedenle onları istemiyorum. Eğer Türk isen Türkiye'de yaşayacaksın" şeklinde yorumlara yer verdi.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2017 yılından beri Danimarka'da ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla biliniyor.

Her fırsatta Müslümanlara olan nefretini dile getiren Paludan'ın bir kesimin inancına karşı yaptığı bu saygısızlık karşısında sessiz kalan Danimarka hükümeti geçtiğimiz nisan ayında eylem yapan Paludan'a üstüne üstlük polis koruması vermişti.

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