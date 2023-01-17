Geçtiğimiz hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Recep Tayyip Erdoğa'a yönelik yapılan alçak saldırısı sonrası ülkede sular durulmuyor.

İsveç gazetesi Aftonbladet, aşırı sağcı ve ırkçı Rasmus Paludan'ın cumartesi günü Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini belirtti.

Aynı zamanda gazeteye açıklamalarda bulunan Paludan "İsveç'te Türk de Kürt de istemiyorum. Başvuruyu bugün göndereceğim bakalım ne cevap verecekler?" sözlerine yer verdi. Skandal ifadelerine devam eden Paludan, "Türkler ve Kürtler Müslüman. Bu nedenle onları istemiyorum. Eğer Türk isen Türkiye'de yaşayacaksın" şeklinde yorumlara yer verdi.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2017 yılından beri Danimarka'da ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla biliniyor.

Her fırsatta Müslümanlara olan nefretini dile getiren Paludan'ın bir kesimin inancına karşı yaptığı bu saygısızlık karşısında sessiz kalan Danimarka hükümeti geçtiğimiz nisan ayında eylem yapan Paludan'a üstüne üstlük polis koruması vermişti.