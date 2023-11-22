İsveç'teki ABD ve İsrail Büyükelçiliği önünde Gazze için destek gösterisi

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla başkent Stockholm'de İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca gösterici, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "İsrail ürünlerine boykot", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar açtı.

Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Daha sonra ABD Büyükelçiliğinin önüne giden göstericiler, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına suç ortaklığı yapmakla itham ettikleri ABD hükümetini protesto etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, olaysız sona erdi.