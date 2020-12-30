İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2020 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3921
  • EURO
    9,0797
  • ALTIN
    447.059
  • BIST100
    1467.66
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsveç'teki camiye İslamafobik içerikli tehdit mektubu gönderildi
Dünya

İsveç'teki camiye İslamafobik içerikli tehdit mektubu gönderildi

Avrupa'da hızla yayılmaya devam eden İslamafobi bu kez kendini İsveç'te gösterdi. Uppsala kentinde bir camiye içerisinde beyaz toz bulunan tehdit mektubu gönderildi.

AA30 Aralık 2020 Çarşamba 09:31 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 09:31
ABONE OL

Devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan cami sözcüsü Shadi Kasskeen, mektupun içinde beyaz toz ile birlikte tehdit mesajı çıktığını söyledi.

Kasskeen, "Beyaz toza dokunmadık. Doğrudan polise haber verdik. Tehdit mesajında ise, 'sizi burada istemiyoruz' mesajı vardı. Camiye gelen cemaat bu olaydan dolayı korktu. Çünkü ilk defa böyle bir olayla karşılaşmadık. Daha önce de camimiz tehdit aldı." dedi.

Uppsala Emniyetinden yapılan açıklamada, mektupla gönderilen beyaz tozun yapılan incelemede zararsız olduğunun belirlendiği, nefret ve tehdit suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.