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Dünya

NATO için Türkiye'ye muhtaç olan İsveç'ten Kurban Bayramı'nda provokasyona izin

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç yeni bir skandala imza attı. İsveç polisi, başkent Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an'ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi.

28 Haziran 2023 Çarşamba 11:48 - Güncelleme:
NATO için Türkiye'ye muhtaç olan İsveç'ten Kurban Bayramı'nda provokasyona izin
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Terörle arasına mesafe koymadığı gerekçesi ile NATO kapısında bekletilen İsveç'te yine bir karara imza atıldı. Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma skandalı ile iplerin iyice gerildiği bilinirken İsveç polisi yine Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verdi.

İSVEÇ POLİSİ İZİN VERDİ

'İfade özgürlüğü' kisvesi altında Müslümanların dini değerlerini hiçe alan bir karar daha alındı. AFP tarafından yayınlanan habere göre, İsveç polisi Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi.

NATO ZİRVESİNİ BEKLİYORLARDI

İsveç 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesi için geri sayıma geçerken ülkede skandal bir karar verildi.

RASMUS PALUDAN SKANDALI

İsveç daha önce de benzer provokatif eylemlere sahne olmuştu. İsveç'in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Paludan'ın skandal eyleminin ardından resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan İsveç başbakanı Ulf Kristersson, 'İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez' demişti.

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