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Dünya

İsveç ek savunma yatırımı kararı aldı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, gelecek 10 yılda savunmaya 300 milyar kronluk (yaklaşık 29,8 milyar dolar) ilave yatırım kararı aldıklarını bildirdi.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 15:35 - Güncelleme:
İsveç ek savunma yatırımı kararı aldı
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Kristersson, düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi güvenlik sorununu yaşadığını belirterek "Bu nedenle önümüzdeki 10 yıl içinde savunma silahları için 300 milyar kron ek yatırım yapacağız." ifadesini kullandı.

Soğuk Savaş günlerinden bu yana savunmaya en fazla asker ve silah yatırımı yapacaklarını kaydeden Kristersson, "İsveç'in istikrarlı ekonomisi var ve savunmamıza ek yatırımla birlikte istikrarlı büyüme hızı da yakalayabiliriz." dedi.

İsveç'in NATO üyesi bir ülke olarak gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2,4'ünü savunma harcamalarına aktardıklarını ifade eden Kristersson, savunma harcamalarını 2030 yılına kadar geçici olarak GSYİH'nin yüzde 3,5'ine çıkarmayı planladıklarını vurguladı.

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