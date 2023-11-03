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Dünya

İsveç'ten İsrail'in mülteci kampı saldırılarına tepki: İki devletli bir çözümün tesis edilmesidir

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsrail'in mülteci kamplarını hedef alan askeri saldırılarını eleştirerek, uluslararası hukukun sivil tesislerin hedef alınmasını yasakladığını belirtti.

AA3 Kasım 2023 Cuma 15:48 - Güncelleme:
İsveç'ten İsrail'in mülteci kampı saldırılarına tepki: İki devletli bir çözümün tesis edilmesidir
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Billström, AB Genişlemesi ve Reformu Konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği Berlin'de AA muhabirinin sorularını cevapladı.

İsrail'i uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymaya ve sivil kayıpların yaşanma riski olan alanları hedef almaktan kaçınmaya çağıran Billström, aynı zamanda İsrail'in Hamas'ın saldırılarına karşı kendini savunma hakkı olduğunu ifade etti.

Billström, "Elbette İsrail'in kendini savunma hakkı var. Ancak bu savunma uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yapılmalıdır. Bu, sivilleri hedef almanıza izin verilmediği, sivil tesislerin hedef alınmasına izin verilmediği anlamına geliyor ve bunun vurgulanması gerekiyor." dedi.

Hem İsrail'in hem de Filistinli grupların krizi yatıştıracak adımlar atması gerektiğini vurgulayan Billström, diplomatik görüşmeler için gerekli koşulların yaratılması gerektiğini kaydetti.

Billström, Hamas'ın rehineleri bir an önce serbest bırakması ve gerilimin düşürülmesine katkıda bulunmasını da isteyerek, "Şu anda ihtiyacımız olan şey gerilimin azaltılması, müzakerelere geri dönülmesi, sivil kayıpların önlenmesi ve günün sonunda İsrail ve Filistin'in, İsrailliler ve Filistinlilerin yan yana, güvenli ve emniyetli bir şekilde yaşayabileceği iki devletli bir çözümün tesis edilmesidir." diye konuştu.

Billström ayrıca İsveç'in Gazze'deki Filistinli sivillere yardım ulaştırılması için çabalarını arttıracağını sözlerine ekledi.

  • İsveç Dışişleri Bakanı
  • mülteci kampları
  • uluslararası hukuk
  • sivil tesisler

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