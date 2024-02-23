İsveç'ten Macaristan'a NATO oylaması öncesi kritik ziyaret

İki ülke arasında yaşanan bazı gerginliklerin ardından ülkesinin NATO'ya üyeliğini oylayacak son ülke Macaristan'a ziyarette bulunan Kristersson, Orban ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında, Macaristan'ın İsveç'ten 4 adet Saab JAS 39 Gripen türü savaş uçağı satın alması ve söz konusu uçaklara yönelik lojistik sistem ile servis desteğinin sağlanmasını içeren savunma sanayi alanında iki anlaşma imzalandı.

İkili görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Başbakan Orban, verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, düşünce ve yaklaşımların karşılıklı olarak açıklığa kavuşturulduğunu ifade etti.

Orban, ülkesinin dış politikasının dost edinmeye yönelik olduğunu, bu doğrultuda ortak noktalar bularak dostlukları artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Macaristan'ın hava savunma sisteminin genişletilmesinin zamanının geldiğini belirten Orban, bu nedenle 4 adet daha Gripen türü savaş uçağının filolarına eklenmesine karar verdiklerini söyledi.

- "PARLAMENTO İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİNİ DESTEKLEYECEK"

Macaristan'ın 2024'ün ikinci yarısında Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını üstleneceğini, bu hususta İsveç'in tecrübelerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Macar Parlamentosu pazartesi günü toplanarak önemli kararlar alacak. Parlamento İsveç'in NATO'ya üyeliğini destekleyecek." dedi.

İsveç Başbakanı Kristersson da görüşmenin çok yapıcı atmosferde geçtiğini belirterek, iki ülke arasında önemli anlaşmaların imzalandığını kaydetti.

Kristersson, Macaristan'ın İsveç'ten 4 adet Gripen savaş uçağı satın alacağını aktararak, "Gripen İsveç'in gururu ve NATO'nun hizmetine sunacağı en önemli ürünlerinden biri." ifadesini kullandı.

Macaristan'ın oylaması sonrasında bütün NATO üyesi ülkelerin yeni üyeyi kabul edip, saygı duymasının önemli olduğuna işaret eden Kristersson, her iki ülke arasında açık ve dürüst bir yaklaşımın olmasının kıymetli olduğunu, AB içinde birçok hususta Macaristan'dan farklı yaklaşımlara sahip olsalar da farklılıklara saygı duyarak, uzlaşı içinde hareket ettiklerini sözlerine ekledi.