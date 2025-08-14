FMV tarafından yapılan açıklamada, Tayland'ın ilave Saab JAS 39 Gripen savaş uçağı satışı için bu ayın sonlarında resmi bir imza töreninin düzenlenmesinin beklendiği, söz konusu etkinliğe FMV, İsveç hükümeti, Saab ve Taylandlı yetkililerden temsilcilerin katılacağı ifade edildi.

Yabancı basında geçtiğimiz günlerde yer alan habere göre, Tayland'ın, hava gücünü Gripen E/F savaş uçakları ile modernize etme kararı aldığı belirtildi. İlk etapta 4 uçağın 2029'a kadar teslim edileceği, toplamda 12 adet uçağın ise 2035'e kadar hizmete alınmış olacağı iddia edilmişti.

Basına açıklamalarda bulunan FMV sözcüsü Lukas Linné, "Şu anda bu konunun detayları hakkında verebileceğim daha fazla bilgi yok" dedi ve anlaşmanın törende sözleşme imzalanana kadar kesinleşmediğini dile getirdi.

ANLAŞMANIN MALİYETİ 550 MİLYON DOLAR

Tayland kabinesi Salı günü, mevcut 11 Gripen C/D savaş uçağı filosuna katılmak üzere İsveç'ten 19,5 milyar baht (550 milyon dolar) değerinde dört Saab JAS 39 Gripen E/F savaş uçağı satın alımını resmen onayladı. Bu karar, 12 Gripen E/F uçağı tedarik etme yönündeki daha kapsamlı bir girişimin parçası. Haziran ayında Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri de Tayland'ın Meteor uzun menzilli hava-hava füzesini satın alacağını ve Saab 340 Havadan Erken Uyarı uçağı filosunu yenileyeceğini duyurdu.

Saab sözcüsü Mattias Rådström, "FMV, Tayland hükümeti ve Saab arasında görüşmeler devam ediyor. Bu, hükümetler arası bir satın alma süreci. Bu görüşmeleri kısa sürede sonuçlandırmayı umuyoruz" diye konuştu. Rådström ayrıca, "Tayland'ın gelecekteki savaş uçağı olarak Gripen E/F'ye olan güçlü ilgisinin devam etmesi, elbette Saab ve İsveç için çok olumlu bir haber" dedi.

NEDEN GRİPEN E/F?

Gripen E ve F varyantları, şu anda hizmette olan C/D modellerine göre önemli bir sıçramayı temsil ediyor. Gripen E, Gripen C'de kullanılan RM12 motorundan yüzde 20 daha fazla itme gücü sunan daha güçlü bir General Electric F414G motoruna sahip. Daha uzun tespit menzilleri ve düşük RCS hedeflerinin daha iyi takibini sağlayan gelişmiş Raven ES-05 aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarı ile donatılmış.

Uçak ayrıca, zorlu elektronik ortamlarda pasif hedef tespitini geliştiren Skyward-G kızılötesi arama ve takip (IRST) sistemini de entegre ediyor. Artırılmış dahili yakıt kapasitesiyle Gripen E, daha uzun menzil ve bekleme süresi sunarken, yüksek hızlı Ethernet bağlantılarına dayalı yeni tasarlanmış aviyonik mimarisi, hızlı yazılım güncellemeleri ve gelecekte ölçeklenebilirlik sağlıyor.

İki koltuklu Gripen F varyantı ise eğitim, ileri görev koordinasyonu ve taktik liderlik rolleri için özel olarak tasarlanmıştır ve bu da onu filo entegrasyonu ve pilot dönüşüm eğitimi için ideal hale getirir.

Her iki varyant da, bölgesel rakiplere karşı üstün angajman kabiliyeti sunan Meteor görüş ötesi hava-hava füzeleri de dahil olmak üzere çok çeşitli hassas güdümlü mühimmatlarla donatılmıştır.

İsveç'in Tayland'a daha önce 12 adet Gripen C/D sattığını ifade eden Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) analisti Pieter Wezeman, Tayland'ın komşuları Kamboçya ve Myanmar ile önemli sorunları olduğunu, iç çatışmalar yaşadığını ve Tayland ordusunun Tayland'daki sorunlu demokratik gelişmede çok tartışmalı bir rol oynadığını ifade etti.