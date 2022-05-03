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Dünya

İsveç'ten Rusya'nın ''Nazi'' kampanyasına cevap

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın, mobilya firması IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad'ın 'Nazi' olduğunu anlatan kampanyaya ilişkin, 'Rusya'yı eleştiren ülkelere Nazi damgası vurulduğunu' bildirdi.

AA3 Mayıs 2022 Salı 14:16 - Güncelleme:
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IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad'ın yanı sıra hikaye yazarı Astrid Lindgren ve film yönetmeni Ingmar Bergman'ın "İsveçli ünlü Naziler' şeklinde Rusya'da tren ve otobüs istasyonlarındaki bilbordlara asılan fotoğrafları için İsveç'ten cevap geldi.

İsveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın yürüttüğü kampanya ile ilgili polemiğe girmek istenilmediği belirtilerek, "Rusya'yı eleştiren ülkelere Nazi damgası vuruluyor." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'da bilbordlara asılan afişlerde, Lindgren'in günlüğünden "Rusya'nın İsveç'i işgal etmesindense 'Adolf Hitler' diye bağırmayı tercih ederim", Bergman'ın günlüğünden "birkaç yıldır Hitler destekçisiyim", Kamprad'ın anılarında yer alan "Ben bir Nazi hayranıyım" cümlelerine yer verildi.

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