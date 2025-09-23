İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4154
  • EURO
    48,8798
  • ALTIN
    5038.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İsveç'ten ''savaşa hazırlık'' vurgusu

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Avrupa'nın savaş zamanlarına hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

AA23 Eylül 2025 Salı 14:52 - Güncelleme:
İsveç'ten ''savaşa hazırlık'' vurgusu
ABONE OL

Jonson, Almanya'nın başkenti Berlin'de Konrad Adenauer Vakfınca düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, "Barış zamanında savaş zamanına hazırlıklı olacak yeni bir Avrupa zihniyeti benimsemeliyiz." dedi.

Rusya'nın büyük çaplı silahlanmaya gittiğini ve askeri açıdan daha güçlü hale geldiğini ifade eden Jonson, Moskova'nın uzun menzilli silahlar ve elektronik savaş alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Jonson, NATO'daki gelişmelerin her üye için aynı yönde gitmediğine işaret ederek, "İttifak içinde savunma yatırımları konusunda çeşitlilikten bahsediyoruz. Bu iyi bir şey değil. Savunma yatırımlarında parçalanma görmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya ile silahlanma konusundaki işbirliğinin güçlendirilmesini savunan Jonson, "Hükümetler standardizasyonu teşvik etmeli ve uzun vadeli sözleşmelerle çalışmalı." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.