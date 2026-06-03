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Dünya

İsveç'ten sosyal medya hamlesi! 15 yaş altına yeni kısıtlama yolda

İsveç'te, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmaya yönelik çalışma kapsamında hazırlanan ilk ara rapor hükümete sunuldu. Raporda, sosyal medya platformlarına yönelik yaş sınırı uygulamasının 1 Ocak 2028 tarihinde yürürlüğe girebileceği belirtildi.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 14:38 - Güncelleme:
İsveç'ten sosyal medya hamlesi! 15 yaş altına yeni kısıtlama yolda
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İsveç'te yayın yapan SVT kanalının haberinde, geçen yıl sosyal medya için yaş sınırı getirilmesi olasılıklarını inceleyen soruşturma komisyonunun hükümete ilk ara raporunu sunduğu ifade edildi.

Raporda, sosyal medyaya özellikle çocuklarda oluşturduğu olumsuz etkiler nedeniyle erişimin kısıtlanması yönünde görüş bildirildiği ve yaş sınırının 15 olması yönünde tavsiyede bulunulduğu aktarıldı.

İsveç Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed de ulusal medyaya yaptığı açıklamada, uygulamanın çocuklukların geri kazandırılması için önemli adım olabileceğini belirterek, "Sonsuz bir kaydırma uğruna nesiller kaybediyoruz." dedi.

Raporda ayrıca, yaş sınırı uygulamasının 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girebileceği kaydedildi.

- "ÇOCUKLARINIZLA BİRLİKTEYKEN TELEFON KULLANMAYIN" ÇAĞRISI

Bu arada, İsveç Halk Sağlığı Kurumu da ebeveynlere çocuklarıyla vakit geçirirken telefonlarını "bir kenara bırakmaları" çağrısında bulundu.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu, ekran kullanımının çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturduğuna dikkati çekerek, anne ve babalardan evlerindeki bazı bölümleri "telefonsuz alan" ilan etmelerini istedi.

Yapılan açıklamada, "Çocuğunuzla birlikteyken telefonunuzu bir kenara bırakın." ifadelerine yer verildi.

  • sosyal medya sınırı
  • İsveç çalışma
  • 15 yaş altı kullanım

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