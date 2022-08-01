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Dünya

İsveç'ten tahıl koridoru açıklaması

İsveç, şubat sonundan bu yana ilk kez tahıl taşıyan geminin Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkmasından memnun olduğunu bildirdi.

AA1 Ağustos 2022 Pazartesi 23:02 - Güncelleme:
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tahıl yüklü geminin küresel gıda güvensizliğini azaltmaya yardımcı olacağını ifade etti.

Kararlı çalışmaları için Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) ve BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'na (UNCTAD) teşekkür eden Linde, İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının sürekliliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Linde, ülkesinin, tahıl taşıyan geminin Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah Odesa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıktığını açıklamıştı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olacağı bildirilen açıklamada, "Razoni" isimli geminin Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gideceği kaydedilmişti.

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