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Dünya

İsveç'ten terörle mücadele adımı

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, yeni yasayla ülkede terörle mücadele mevzuatını güçlendireceklerini söyledi.

AA10 Mart 2023 Cuma 17:51 - Güncelleme:
İsveç'ten terörle mücadele adımı
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Strömmer, AB ülkelerinin adalet bakanlarının Brüksel'deki toplantısı sırasında açıklamalarda bulundu.

Terör örgütüne katılımın yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısının dün meclise sunulduğunu belirten Strömmer, "Parlamento şimdi tasarıyı oylayacak. Mevzuat değişikliklerinin 1 Haziran 2023'te yürürlüğe girmesi meclise önerildi. Tasarı, terör örgütlerine katılımı yasaklayacağımız anlamına geliyor. Uzun yıllardır İsveç'te terörle mücadele mevzuatını güçlendirdik ancak bu bizim için doldurmamız gereken önemli bir boşluktu ve şimdi bunu bu mevzuatla yapabileceğiz." diye konuştu.

Strömmer, yasayla ilgili olarak "Daha genel anlamda suç sayılan şey; teröristlerin çalışmalarını desteklemek veya güçlendirmektir. Kamp kurmak, lojistik destek ve ulaşım sağlamak, yemek dağıtmak gibi eylemler, terör örgütüne destek amacıyla yapılıyorsa suç sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

İsveç Adalet Bakanı, yürürlüğe girdiğinde mevzuatın İsveç makamları tarafından ve İsveç mahkemelerinde uygulanacağını anlatarak, "Yeni yasa, İsveç'e terörizmi destekleyen kişileri kovuşturmak için yeni ve güçlü bir araç sağlayacak. Aynı zamanda, İsveç yasalarını komşularımızınkiyle aynı düzeye getirecektir." dedi.

Strömmer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence bu çok önemli bir yasa. Bu yasa, komşu ülkelerdeki terörle mücadele yasalarının normal standardında. Maalesef mevzuatımızda bir boşluk vardı. Şimdi o boşluğu dolduracağız. Hem ülke olarak hem de faaliyet gösterdiğimiz uluslararası işbirliğinde de güvenilir bir terörle mücadele gücü olarak, bu bizim için önemli."

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