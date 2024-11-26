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Dünya

İsveç'ten UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama kararına destek

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama emri için, mahkemenin çalışmalarının arkasında olduklarını söyledi.

AA26 Kasım 2024 Salı 13:34 - Güncelleme:
İsveç'ten UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama kararına destek
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Kristersson, düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya, Danimarka, Norveç ve Polonya gibi NATO ülkelerinin liderleriyle ülkesinde iki günlük çalışma toplantısında bir araya geleceklerini belirtti.

Toplantıda AA muhabirinin "İsveç'e gelmesi halinde Netanyahu'nun tutuklanıp tutuklanmayacağı"na yönelik sorusuna Kristersson, mahkemenin çalışmalarının arkasında oldukları yanıtını verdi.

Kristersson, "Bu hukuki bir konudur. Biz mahkemenin çalışmalarının arkasındayız, mahkemenin tarafıyız, ama somut kararlara karışmıyorum." diye konuştu.

- BALTIK DENİZİ'NDEKİ ÇİN GEMİSİNE ÇAĞRI

Baltık Denizi'nde Finlandiya ile Almanya ve İsveç ile Litvanya arasında bağlantı kuran deniz altı telekomünikasyon kablolarının kopmasına ilişkin olayda Yi Peng 3 adlı Çin'e ait dökme yük gemisinin şüpheli gösterilmesi hakkında da açıklamalarda bulunan Kristersson, "Çin gemisinin İsveç sularına doğru ilerlemesini istiyoruz." dedi.

Kristersson, böylelikle bölgede ne olup bittiğini işbirliği yaparak kolayca ortaya çıkarabileceklerinin altını çizdi.

- BALTIK DENİZİ'NDE DENİZ ALTI TELEKOMÜNİKASYON KABLOLARININ KOPMASI

Telekomünikasyon şirketi Telia tarafından işletilen Litvanya ile İsveç arasındaki bir iletişim kablosunda 18 Kasım'da yerel saatle 10.00'da arıza tespit edildiği açıklanmıştı.

Telia'nın Litvanya'daki sözcüsü Audrius Stasiulaitis, CNN'e yaptığı açıklamada, sorunun fiber optik kablodaki fiziksel hasardan kaynaklandığını teyit edebileceklerini söylemişti.

Telekomünikasyon hizmetleri sağlayan ve hisselerinin çoğunluğu devlete ait olan Finli şirket Cinia da 19 Kasım'da, Finlandiya ile Almanya arasındaki C-Lion1 deniz altı kablosunda kopma kaynaklı sistem arızası olduğunu ve hizmetlerinde aksama meydana geldiğini açıklamıştı.

Bu olaylar hakkındaki haberlerde, Çin bandıralı "Yi Peng 3" dökme yük gemisinin, kablolarda hasar meydana geldiği iki ayrı zamanda da kabloların bulunduğu bölgeye yakın olduğu öne sürülmüştü.

  • İsveç Başbakanı
  • UCM tutuklama emri
  • Binyamin Netanyahu

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