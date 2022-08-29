İsveç'ten Ukrayna'ya yardım eli

Magdalena Andersson, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelerek güncel konuları görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Andersson, Ukrayna'ya yapılacak askeri ve sivil yardıma değindi.

Andersson, "Askeri savunma ve ülkenin yeniden inşası için sivil alanda kullanılmak üzere 1 milyar kron daha yardım yapmaya hazırlanıyoruz. Önceden yaptığımız yardımların bir benzeri olacak. Rusya savaşı hepimizi derinden etkiledi. Bunun bedelini de Ukraynalı siviller ödedi. Bundan dolayı da Rusya'yı kınıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Kuleba da savaş devam ettiği sürece daha fazla yardım ve silah isteyeceklerini kaydetti.

Ukrayna'nın güneyinde bulunan Rusya kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nde oluşabilecek bir felaketin tüm dünyayı tehdit edeceği konusunda uyarıda bulunan Kuleba, "Rusya tüm dünyayı bir nükleer kaza riskine atıyor. Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesini talep etmek için hep birlikte baskı yapmalıyız." dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise Ukrayna'ya verilen desteğin güçlü olduğuna ve İsveç'in gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında yer alacağına dikkati çekti.

İsveç hükümeti, 25 Mayıs'ta Ukrayna'ya 95 milyon avro askeri yardım göndereceğini duyurmuştu. Ukrayna'ya yüksek oranda askeri destek verileceği, gizlilik nedeniyle desteğin mahiyetinin açıklanmayacağı belirtilmişti.

İsveç, Ukrayna'ya daha önce 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıda göndermişti.